Podľa Ruska si bojovníci pluku Azov zaslúžia ponižujúcu smrť, tvrdá reakcia Kyjeva: Sú to teroristi!

Ukrajinskí predstavitelia dnes odsúdili výzvu ruskej ambasády na obesenie bojovníkov ukrajinského pluku Azov, informovala agentúra AFP.

Kyjev tak reagoval na príspevok ruského veľvyslanectva v Londýne, ktoré na twitteri vyzývalo k ponižujúcej smrti ukrajinských zajatcov. "Bojovníci pluku Azov si zaslúžia popravu, ale nie popravčou čatou, ale obesením, pretože to nie sú skutoční vojaci. Zaslúžia si ponižujúcu smrť," napísalo v piatok večer ruské veľvyslanectvo na twitteri.

Sociálna sieť príspevok následne skryla, pretože podľa nej porušuje pravidlá týkajúce sa nenávistných prejavov, no úplne ho nezmazala, pretože môže byť "potenciálne zaujímavý pre verejnosť". "Prečítajte si to, až vám budú hovoriť, že Rusko by nemalo byť izolované.

Nie je rozdiel medzi tým, keď ruskí diplomati vyzývajú k poprave ukrajinských zajatcov, a tým, keď to robia ruskí vojaci v Olenivke. Všetci sa podieľajú na týchto vojnových zločinoch a musia byť pohnaní na zodpovednosť," uviedol na twitteri hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Oleh Nikolenko.

Kyjev odsúdil vyjadrenie ruskej ambasády deň po útoku na väznicu v obci Olenivka v Doneckej oblasti, pri ktorom pravdepodobne zahynuli desiatky ukrajinských vojnových zajatcov, vrátane príslušníkov pluku Azov. Z útoku na väzenie sa vzájomne obviňujú obe strany konfliktu. "Rusko je teroristický štát. V 21. storočí môžu len divosi a teroristi na diplomatickej úrovni hovoriť, že si ľudia zaslúžia popravu obesením," uviedol na komunikačnej platforme Telegram šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak.

Prezident Volodymyr Zelenskyj označil piatkové bombardovanie väznice v Olenivke v Doneckej oblasti na okupovanej východnej Ukrajine za úmyselný vojnový zločin. Prezident tiež uviedol, že malo byť jasne právne uznané, že Rusko je štátnym sponzorom terorizmu. Azovský pluk sa vyznamenal pri obrane Mariupolu, strategického prístavu na juhovýchode Ukrajiny. Po dlhých týždňoch obliehania a odporu v oceliarňach Azovstal sa v máji ruskej armáde vzdalo asi 2500 ukrajinských bojovníkov.