Američanov zajali na Ukrajine pred takmer 2 mesiacmi, teraz sa ozvali: Ako sa majú vo väzení?

Dvaja Američania, ktorí bojovali na Ukrajine na strane Kyjeva a padli ešte v júni do ruského zajatia, už nie sú držaní na samotke, ale delia sa spolu o väzenskú celu.

Informovala o tom v piatok rodina jedného z nich. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP, pripomínajúcej, že podľa všetkého ide o vôbec prvých Američanov, ktorých zajali v bojoch na Ukrajine. Američanov Alexa Druekeho a Andyho Huynha, ktorí v minulosti slúžili v americkej armáde, zajali začiatkom júna, kde sa ako dobrovoľníci zapájali do bojov na strane Kyjeva. Dlhšie boli nezvestní a ich rodiny o nich nemali informácie.

Drueke však nedávno telefonoval so svojou matkou. "Povedal, že ho spolu s Andym premiestnili do bežného väzenia, že už nie sú v samoväzbe, ale spolu teraz trávia 24 hodín denne," uviedla Lois Druekeová vo vyhlásení, ktoré teraz zverejnila Druekeho rodina. Podľa nej je s dvojicou Američanov v cele ešte tretí muž, ktorého meno jej syn však počas telefonátu nepovedal a ona nenaliehala, keďže sa bála, že by ich rozhovor mohli prerušiť.

Drueke a Huynh boli nezvestní od 9. júna, keď sa nevrátili na kontrolné stanovište ukrajinskej armády po tom, ako sa ich jednotka dostala pod intenzívnu paľbu na severovýchode Ukrajiny v Charkovskej oblasti. Následne sa ukázalo, že padli do ruského zajatia.

Obaja Američania prišli na Ukrajinu oddelene, neskôr ich však podľa ich príbuzných zblížila skutočnosť, že obaja pochádzajú zo štátu Alabama a spriatelili sa. Ešte koncom júna sa v médiách objavili informácie, že 39-ročný Drueke, ktorý kedysi slúžil v Iraku, a 27-ročný Huynh sú zadržiavaní v meste Doneck ležiacom na území samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR).