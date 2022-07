Ukrajinci neustále opúšťajú svoje domovy: Do Británie od vypuknutia vojny dorazilo obrovské množstvo utečencov

Londýn/Kyjev 28. júla (TASR) - Vyše 100. 000 Ukrajincov už prišlo do Británie vďaka dvom programom vytvoreným na pomoc pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny pred vojnou, oznámila vo štvrtok britská vláda. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Britská vláda vytvorila dva programy pre udeľovanie víz ukrajinským utečencom. Jeden je určený ľuďom, ktorí už majú v Spojenom kráľovstve rodinu, a v rámci druhého môžu utečencom poskytnúť ubytovanie britskí občania.

Podľa britskej vlády je však tento proces v súčasnosti už plne digitalizovaný a jeho cieľom je vybaviť žiadosti do 48 hodín. Žiadosť si teraz navyše prostredníctvom týchto programov môžu podať i deti mladšie než 18 rokov, ktoré plánujú do Británie prísť bez sprievodu rodiča alebo poručníka. Maloleté osoby tak môžu však spraviť iba s preukázateľným súhlasom rodiča.

Do 26. júla evidovala Británia v rámci týchto dvoch programov 198.200 žiadostí, pričom vydaných bolo celkovo 166.200 víz. Do Británie pritom do 25. júla z toho už dorazilo 104.000 ľudí, vyplýva z údajov vlády.

Británia pri vybavovaní víz pritom uprednostňuje ukrajinské žiadosti, v dôsledku čoho vzniká omeškanie pri vydávaní pracovných a študentských víz pre ľudí z iných krajín, píše Reuters.

Podľa OSN sa nachádzalo do 26. júla v európskych krajinách takmer 6,2 milióna ukrajinských utečencov, z ktorých vyše polovica požiadala o dočasný pobyt alebo ochranu v rámci programov rôznych štátov. Najviac Ukrajincov odišlo do Poľska, kde si podobné žiadosti podalo vyše 1,2 milióna občanov Ukrajiny.