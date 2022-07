Macron: Rusko je jedna z posledných imperiálnych koloniálnych mocností

Za "jednu z posledných imperiálnych koloniálnych mocností" označil v stredu Rusko za jeho vojenskú inváziu na Ukrajinu francúzsky prezident Emmanuel Macron.

TASR správu prevzala z agentúry AFP. "Rusko spustilo proti Ukrajine ofenzívu. Je to teritoriálna vojna, o ktorých sme si mysleli, že v Európe ju už neuvidíme," povedal Macron počas návšteve Beninu v západnej Afrike. "Hovorím to na kontinente, ktorý trpel koloniálnym imperializmom," povedal na spoločnej tlačovej s beninským prezidentom Patriceom Talonom. Rusko je podľa Macrona jednou z posledných imperiálnych koloniálnych mocností, keďže sa rozhodlo "vpadnúť do susednej krajiny, aby bránilo svoje záujmy".

Moskva spustila ofenzívu na Ukrajine ešte 24. februára. Vo vojne už prišli o život tisícky ľudí a ďalšie milióny boli nútené utiecť zo svojich domovov.

Macronova cesta po troch afrických krajinách - Kamerune, Benine a Guiney-Bissau - je zameraná na reštart vzťahov Francúzska s kontinentom, kde boli mnohé krajiny francúzskymi kolóniami, konštatuje AFP. Macron v utorok v Kamerune povedal, že archívy obsahujúce materiály o francúzskej koloniálnej nadvláde v tejto krajine budú otvorené "v plnom rozsahu" a vyzval historikov, aby objasnili "bolestivé momenty" tohto obdobia.