V dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu poriadne utrpelo aj zdravotníctvo: Takéto škody už napáchali

V dôsledku päť mesiacov trvajúcej ruskej invázie na Ukrajinu bolo najmenej 18 ukrajinských zdravotníkov zabitých a vyše 50 zranených.

Takmer 900 zdravotníckych zariadení bolo zničených alebo poškodených. Na svojom facebookovom účte to dnes uviedlo ukrajinské ministerstvo zdravotníctva.

"Od 24. februára teroristický štát zabil najmenej 18 zdravotníckych pracovníkov a ďalších viac ako 50 zranil. Nenávratne zničených je 123 zdravotníckych zariadení, 746 ich potrebuje opraviť. Tieto údaje sa menia každý deň," povedal ukrajinský rezort zdravotníctva na sociálnej sieti.

Moskva napriek množiacim sa svedectvám a faktom opakovane popiera, že by vo svojej vojenskej agresii v susednej krajine cielila na civilistov. Ukrajinské ministerstvo zároveň píše, že napriek "cielenému ničeniu zdravotníckej infraštruktúry zdravotnícky systém funguje a transformuje sa podľa potrieb".

Uvádza tiež, že so zdravotnou starostlivosťou o obyvateľov krajiny pomáha 17 štátov, ktoré prijímajú ukrajinských pacientov na špecializovaných klinikách. Celkom bolo do zahraničia poslaných na liečenie 1274 Ukrajincov, píše rezort. Na prepravu detí s onkologickými ochoreniami na liečbu do zahraničia bolo podľa neho zorganizovaných 17 lekárskych konvojov.