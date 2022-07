Ukrajina a Rusko podpíšu dohodu o vývoze obilia, oznámila to kancelária tureckého premiéra

Dohoda o vývoze obilia z Ukrajiny po mori bude podpísaná v piatok v tureckom Istanbule.

Ako referuje web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na turecký denník Yeni Safak, vo štvrtok to potvrdila kancelária tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Dohodu by mali podpísať o 16:30 miestneho času (15:30 SELČ) v paláci Dolmabahce. Pri podpise bude prítomný turecký prezident Erdogan a generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres. Očakáva sa aj účasť zástupcov Ukrajiny a Ruska, no nie je špecifikované, na akej úrovni.

Ukrajina je jedným z najväčších svetových exportérov pšenice, kukurice a slnečnicového oleja. Ruská invázia a vojna na Ukrajine však narušili produkciu a zastavili dodávky, čo ohrozilo export potravín do mnohých rozvojových krajín, najmä v Afrike, a prispelo k zvýšeniu cien.

Turecko ponúklo, že poskytne bezpečné koridory v Čiernom mori a spolupracuje s OSN, Ruskom a Ukrajinou na dosiahnutí dohody. Turecké úrady uviedli, že OSN zriadi v Istanbule centrum na kontrolu zásielok. Podľa ukrajinských predstaviteľov v dôsledku ruskej blokády čiernomorských prístavov uviazlo na Ukrajine viac ako 20 miliónov ton obilia.