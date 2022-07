Nečakaný nález na jachte, ktorú zhabali oligarchovi: Takéto niečo má obrovskú hodnotu!

Americké orgány činné v trestnom konaní našli na palube jachty, ktorú skonfiškovali ruskému oligarchovi Sulejmanovi Kerimovovi, niečo, čo vyzeralo ako slávne Fabergého vajíčko.

Jachtu v hodnote 300 miliónov dolárov minulý mesiac preplavili z tichomorského súostrovia Fidži do amerického San Diega. Referuje o tom spravodajský web CNN s odvolaním sa na vyhlásenia námestníčky amerického ministra spravodlivosti Lisy Monacovej.

Ak by sa potvrdila pravosť tohto klenotu, bolo by to jedno z mála zostávajúcich Fabergého vajíčok, ktoré majú hodnotu miliónov dolárov. Vajíčka zhotovil klenotník Peter Carl Fabergé a jeho spolupracovníci v Petrohrade na prelome 19. a 20. storočia. Mnohé vajíčka boli vyrobené na zákazku pre ruskú cársku rodinu, ďalšie si zasa dali vyrobiť vtedajší bohatí predstavitelia šľachty.