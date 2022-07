Muž na Ukrajine sa napriek zákazu išiel kúpať: Doplatil na to životom

Pri jednej z pláži v ukrajinskej Odeskej oblasti na pobreží Čierneho mora prišiel v piatok o život muž, ktorý sa rozhodol, že si pôjde zaplávať.

Natrafil však na námornú mínu, ktorá explodovala a odtrhla mu hlavu. Na Telegrame to uviedol hovorca odeskej regionálnej vojenskej samosprávy Serhij Bratčuk. „Mladý muž sa v deň svojich narodenín išiel kúpať, no porušil všetky zákazy a nariadenia, a odpálil mínu. Tá mu amputovala hlavu,“ povedal Bratčuk.

Vojenské velenie na juhu Ukrajiny upozorňuje obyvateľov, že rozbúrené more vytvára predpoklady pre zvýšené mínové nebezpečenstvo. Míny by sa mohli uvoľniť zo svojich kotiev a vlny by ich mohli unášať smerom k pobrežiu.