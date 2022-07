Súhlasia naši susedia s prijatím Ukrajiny do EÚ? V jednej otázke sú Česi rozdelení

Vstup Ukrajiny do Európskej únie (EÚ) podporuje 58 percent Čechov, viac ako štvrtina je proti. Vyplýva to z prieskumu, ktorý od konca marca do začiatku mája uskutočnilo Centrum pre výskum verejnej mienky (CVVM).

V otázke zapojenia Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie (NATO) je však česká spoločnosť značne rozdelená. Za vstup Kyjeva do NATO je 41 percent občanov ČR, rovnaké percento s tým nesúhlasí, informoval v stredu spravodajský webový portál iDNES.cz. Prieskum ukázal, že takmer tri pätiny opýtaných súhlasia s krokmi českej vlády na podporu Ukrajiny, viac ako tretina s nimi nesúhlasí. Takmer polovica opýtaných hodnotí vládnu podporu Ukrajiny vo vojne s Ruskom ako primeranú, viac ako dve pätiny za prílišnú a len tri percentá ju vnímajú ako nedostačujúcu. Bidenovi sa situácia v tejto krajine prestáva páčiť: Toto USA nikdy nedovolia! Zasiahnu vojensky? Výrazná väčšina Čechov podporuje vyvíjanie diplomatického tlaku na Rusko, rovnako ako snahy o jeho politickú a ekonomickú izoláciu a tiež finančnú podporu Ukrajiny ako kroky smerujúce k zastaveniu tohto prebiehajúceho konfliktu. Poskytovanie vojenského vybavenia Ukrajine schvaľuje niečo vyše polovica respondentov a prevažná väčšina odmieta vyslanie českých vojakov na Ukrajinu. Tretina oslovených vyjadrila silné obavy z prípadného použitia ruských jadrových zbraní proti Ukrajine, zhruba pätina mala také obavy aj v prípade Česka a ďalších krajín NATO.