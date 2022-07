KĽDR uznala nezávislosť republík v Donbase: Kyjev s ňou prerušil vzťahy

Severná Kórea oficiálne uznala nezávislosť separatistickej samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) a Luhanskej ľudovej republiky (LĽR) na východe Ukrajiny.

V stredu to vyhlásili tamojší proruskí separatisti. Kyjev na tento krok reagoval prerušením diplomatických stykov s KĽDR. TASR tieto informácie prevzala z agentúry AFP a denníka The Guardian. Proruskí separatisti uverejnili na sociálnej sieti Telegram fotografiu "veľvyslankyne" DĽR v Rusku Oľgy Makajevovej, ako prijíma uznávacie listiny od veľvyslanca Severnej Kórey v Moskve. Len krátko predtým oznámil uznanie DĽR a LĽR Pchjongjangom aj vodca doneckých separatistov Denis Pušilin, ktorý to označil za "nové víťazstvo demokracie"

Ukrajina v reakcii na tento krok Pchjongjangu prerušila diplomatické styky s KĽDR. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení uviedlo, že považuje "toto rozhodnutie Pchjongjangu za pokus podkopať suverenitu a územnú integritu Ukrajiny". Severná Kórea zatiaľ uznanie separatistických republík na Donbase nijakým spôsobom nekomentovala.

Medzinárodne neuznané republiky DĽR a LĽR ako prvý uznal šéf Kremľa Vladimir Putin len pár dní pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu, ktorá sa začala 24. februára. Okrem Ruska a KĽDR separatistické republiky uznala doposiaľ len Sýria. DĽR a LĽR vznikli v roku 2014, keď Rusko anektovalo ukrajinský polostrov Krym. Zástupcovia DĽR v utorok slávnostne otvorili svoje "veľvyslanectvo" v Moskve. Šéfka rezortu diplomacie DĽR Nataľja Nikanorovová pri tej príležitosti informovala o prebiehajúcich rokovaniach o uznaní republík v Donbase so Severnou Kóreou.