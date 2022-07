Ukrajina napriek ruskej blokáde vzbudila nádej: Pozrite, čo sa im podarilo! Vyrokujú viac?

Ukrajina tak vzbudila nádej, že sa jej aj napriek ruskej blokáde tamojších čiernomorských prístavov podarí zvýšiť export obilia, informuje agentúra Reuters.

"Za posledné štyri dni prešlo kanálom Bystre 16 lodí," uviedol námestník ukrajinského ministra infraštruktúry Jurij Vaskov. "Toto tempo plánujeme zachovať," dodal.

Ministerstvo infraštruktúry ďalej priblížilo, že zmenených 16 lodí aktuálne čaká na to, aby boli naložené ukrajinským obilím určeným na export na zahraničné trhy.

🌾 The first eight foreign ships arrived at the ports of #Ukraine for grain



Now, foreign ships will carry Ukrainian agricultural products through the mouth of the "Bystraya" ship passage of the Danube River to the Black Sea.



📰 Naval Forces of Ukraine

1/2 pic.twitter.com/nCMCIV00WD