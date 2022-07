Ukrajinskí vojaci prišli do Británie: Budú ich učiť, ako bojovať proti Rusom! Jasné slová seržanta

Na bojový výcvik do Británie prišla prvá skupina ukrajinských vojakov, z ktorých mnohí nemajú predchádzajúce vojenské skúsenosti, uviedla to dnes agentúra AP.

Ukrajina sa podľa nej snaží touto cestou nehradiť vojakov, ktorí padli alebo boli zranení v boji proti ruským inváznym silám.

Prvých niekoľko stoviek mužov absolvuje výcvik na rôznych miestach v Británii, uviedlo britské ministerstvo obrany. Ide podľa neho o počiatočnú fázu programu, ktorého cieľom je vycvičiť až 10.000 ukrajinských vojakov v zaobchádzaní so zbraňami, prvej pomoci na bojisku a taktike hliadkovania. Je to súčasť širšieho balíka podpory Ukrajine, ktorý zahŕňa dodávky protitankových zbraní, raketových systémov a ďalšieho vybavenia za 2,3 miliardy libier (66,9 miliardy Sk).

"S využitím prvotriednych odborných znalostí britskej armády pomôžeme Ukrajine obnoviť jej sily a zvýšiť jej schopnosť ubrániť suverenitu krajiny a právo zvoliť si svoju budúcnosť," uviedol britský minister obrany Ben Wallace.

V rámci programu Británia obstarala útočné pušky typu AK, aby Ukrajinci mohli cvičiť so zbraňami, ktoré budú používať na fronte. Spojené kráľovstvo tiež poskytne vojakom ochranné prostriedky vrátane prilieb, nepriestrelných viest, ochrany očí, uší a panvy, osobnej lekárničky, ako aj poľnej uniformy a obuvi.

Cieľom výcviku je podľa seržanta Dana Hayesa rýchlo premeniť civilistov na efektívnych vojakov. "Všetci títo chlapi boli vodiči kamiónov alebo pracovali v kameňolomoch či prevádzkovali obchody," uviedol Hayes. "Som v armáde 14 rokov a vstúpiť do nej bolo moje rozhodnutie. Tí chlapi sú všetci civilisti...a my investujeme všetko, čo môžeme, pretože vieme, že to budú potrebovať, "dodal.