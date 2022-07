Ostré slová Vladimira Putina o sankciách: Doplatia na to západné domácnosti

Pokračovanie sankcií voči Rusku by mohlo európskym domácnostiam spôsobiť katastrofický rast cien energií, povedal dnes ruský prezident Vladimir Putin, ktorý viedol poradu so členmi svojej vlády o energetike.

Protiruské sankcie podľa neho spôsobujú oveľa väčšie škody krajinám, ktoré ich zavádzajú, ako Rusku samotnému. "Áno, vieme, že Európania sa snažia nahradiť ruské energetické zdroje." povedal Putin. Ďalšie uplatňovanie sankcií podľa neho môže viesť k vážnejším a bez preháňania až ku katastrofickým následkom na globálnom energetickom trhu.

Európa z Ruska získava zhruba 40 percent plynu, ktorý potrebuje. Väčšina tohto plynu je dopravovaná plynovodmi. Európske ceny plynu vlani prudko vzrástli, pretože ponuka nedokázala udržať krok s dopytom, ktorý sa zotavoval z pandémie choroby covid-19. Ďalší prudký rast zaznamenali ceny plynu od ruskej invázie na Ukrajinu, ktorá sa začala 24. februára. V porovnaní s cenou z 23. februára je teraz cena plynu na spotovom trhu, teda s okamžitým dodaním, viac ako dvojnásobná.

Rusko začalo znižovať toky plynu do Európy v druhej polovici minulého roka a dodávky tromi hlavnými plynovodnými trasami sa v porovnaní s druhou polovicou roka 2020 znížili približne o 20 percent. V posledných niekoľkých mesiacoch Prerušilo Rusko dodávky do Bulharska, Poľska, Fínska, dánskemu dodávateľovi Orsted, holandskej firme Gasterra a firme Shell do Nemecka, pretože všetci odmietli ruskú požiadavku prejsť na platby v rubľách, upozornila agentúra Reuters.

Putin uviedol, že situácia v ruskom palivovom a energetickom sektore zostáva napriek západným sankciám stabilná. Upozornil však, že ruské energetické spoločnosti by sa mali pripraviť na ropné embargo Európskej únie, ktoré začne platiť koncom roka.

"Vláda v súčasnosti zvažuje možnosti rozvoja železničnej a potrubnej infraštruktúry pre dodávky ruskej ropy a ropných produktov do spriatelených krajín," uviedol Putin.