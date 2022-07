Odhodlané slová Putina pre západné krajiny: Rusko ešte nič vážne na Ukrajine nezačalo

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok slovami "nech to skúsi" komentoval tvrdenia, že Západ chce poraziť Rusko na bojisku.

Pri stretnutí s predsedami poslaneckých klubov ruského parlamentu tiež vyhlásil, že Rusko ešte "nič vážne" na Ukrajine nezačalo a Západ by mal pochopiť, že prehral hneď v úvode ruskej "špeciálnej operácie", teda invázie na Ukrajinu. Rusko rokovania o mieri neodmieta, ale čím viac sa tieto rokovania budú odsúvať, tým ťažšie bude sa s Ruskom dohovoriť, varoval. "Počúvame, že nás chcú poraziť na bojisku. No, čo na to povedať? Nech to skúsi. Už sme mnohokrát počuli, že Západ chce s nami bojovať do posledného Ukrajinca. Pre ukrajinský ľud je to tragédia, ale zdá sa, že všetko k tomu smeruje, "povedal ruský prezident podľa tlačových agentúr.

Šéf Kremľa povedal, že Rusko neodmieta mierové rokovania, a tí, ktorí ich teraz odmietajú, by mali vedieť, že "čím neskôr, tým to budú mať ťažšie sa s nami dohodnúť". "Všetci musia vedieť, že sme celkovo ešte nič vážne nezačali," povedal o vojne proti Ukrajine, ktorú ruské vojská na Putinov rozkaz začali 24. februára.

Táto vojenská operácia podľa Putina predstavuje "začiatok zásadného zlomu svetového poriadku podľa Ameriky, začiatok prechodu od liberálno-globalistického amerického egocentrizmu k skutočne multipolárnemu svetu", opierajúceho sa o medzinárodné právo, zvrchovanosť národov a civilizácií, spravodlivosť a rovnoprávnosť.

Západ sa podľa ruského prezidenta snaží vnútiť svetu "model totalitného liberalizmu", vrátane "smutne preslávenej známej kultúry rušenia a plošných zákazov". Ale väčšina krajín podľa neho nestojí o takýto život a budúcnosť, a usilujú sa o udržateľnú, skutočnú zvrchovanosť. "Jednoducho ich unavilo kľačať na kolenách, ponižovať sa pred tými, ktorí sa pokladajú za výnimočných," dodal.

Podľa Putina sa členom Severoatlantickej aliancie zdala absurdná myšlienka, že by Rusko vstúpilo do aliancie, a to v čase, keď vzťahy medzi Ruskom a NATO nekalil žiadny mráčik. "Prečo? Lebo jednoducho nepotrebujú také krajiny, ako je Rusko. Práve preto podporovali terorizmus a separatizmus v Rusku, vnútorné deštruktívne sily a piatu kolónu v našej krajine," povedal.

Putin rozkazom k vpádu ruských vojsk na Ukrajinu rozpútal najväčší pozemný konflikt v Európe od konca druhej svetovej vojny, dôsledkom sú aj tisíce obetí a milióny ľudí utekajúcich pred vojnou. Podľa Kyjeva a Západu nebola ruská agresia ničím vyprovokovaná. Západné krajiny uvalili na Rusko sankcie, aby Moskvu prinútili k stiahnutiu vojsk.