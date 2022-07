Ukrajina sa dlho zo vztýčenej vlajky netešila: Rusi mali opäť zaútočiť na Hadí ostrov, desivé detaily

Stalo sa tak po tom, čo Kyjev oznámil, že jeho vojaci na ostrove znova vztýčili ukrajinskú vlajku. Správu priniesla agentúra Reuters. "Približne o 05.00 h sa niekoľko ukrajinských vojakov vylodilo na ostrove z motorového člna a odfotilo sa s vlajkou. Lietadlo ruských vzdušných síl okamžite zaútočilo na Hadí ostrov vysoko presnými raketami, v dôsledku čoho bola časť príslušníkov ukrajinskej armády zneškodnená," povedal hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov.

Vedúci úradu ukrajinského prezidenta Andrij Jermak prostredníctvom platformy Telegram vo štvrtok zverejnil video, ktoré zachytáva, ako traja vojaci na Haďom ostrove vztyčujú ukrajinskú vlajku.

The flag of Ukraine on Snake Island. More videos like this ahead from Ukrainian cities that are currently under temporary occupation.



We need to tell more about Ukraine's victories over Russia. Snake Island is one such victory. We are proud of our warriors. Glory to Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/TpoU6NtAEa