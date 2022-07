Ruská loď, ktorá mala prevážať kradnuté obilie: Čo s ňou spravili Turci? Toto sa Zelenskému páčiť nebude

Vo štvrtok o tom s odvolaním sa na webový portál MarineTraffic.com informovala agentúra AFP. Podľa nemenovaného tureckého zdroja sa loď vrátila do ruských teritoriálnych vôd.

Loď Žibek Žoly prevážajúca ukrajinské obilie z okupovaného prístavu Berďansk sa vzdialila najmenej 20 kilometrov od tureckého čiernomorského prístavu Karasu a následne zrejme vypla svoj transpondér a zmizla z dohľadu, vyplýva z dát uvedeného webu monitorujúceho pohyb plavidiel.

“The Foreign Ministry and Ukraine’s international partners condemn the criminal actions of #Russia to steal and export grain from Ukrainian territory to foreign countries.” the Ministry of Foreign Affairs of #Ukraine said in a statement published. https://t.co/dS4BABYDUt