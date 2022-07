EÚ vytvorí platformu na obnovu Ukrajiny, von der Leyenová odhalila detaily: Je to naša morálna povinnosť

Európska únia vytvorí platformu na obnovu Ukrajiny, čiže štruktúru, ktorá bude zodpovedná za koordináciu úsilia o obnovu Ukrajiny po vojne s Ruskom.

V pondelok to prisľúbila predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová na medzinárodnej konferencii o obnove Ukrajiny vo švajčiarskom Lugane, informuje spravodajca TASR. Podľa jej slov obnovu Ukrajiny treba vnímať ako "generačnú úlohu" a mala by byť zameraná na budúcnosť a dobrú správu vecí verejných.

Takáto štruktúra bude musieť na jednej strane definovať investičné potreby Ukrajiny a na druhej strane koordinovať akcie a samotné financovanie, spresnila šéfka eurokomisie aj na svojom účte na Twitteri.

Pôjde o spoločnú prácu EÚ a Ukrajiny, pričom Kyjev by mal udávať tón rekonštrukčných potrieb. "Musíme dbať aj na externé rady od najbystrejších myslí a popredných svetových odborníkov na obnovu," uviedla Von der Leyenová.

Nezabudla oceniť doterajšie proreformné úsilie Kyjeva, keď Ukrajina ako jediný štát vo východnej Európe schválila legislatívu na obmedzenie moci oligarchov. Spomenula tiež úspešnú reformu štátnej správy, decentralizáciu a dobré výsledky v oblasti digitalizácie.

Budúce reformy by mali byť spojené s investíciami. To znamená obnoviť podnikateľskú dôveru, prilákať viac kapitálu zo zahraničia a všeobecne zlepšiť životnú úroveň občanov. To platí aj pre sociálnu oblasť, lebo po návrate veteránov, žien a detí sa o nich štát bude musieť postarať.

"Ukrajina môže vyjsť z tejto vojny ako silnejšia a modernejšia krajina s modernizovaným súdnictvom, so silnejšími inštitúciami, so solídnymi výsledkami v boji proti korupcii, ale aj s ekologickejšou, digitálnejšou a odolnejšou ekonomikou," uviedla šéfka exekutívy EÚ. Účastníkom konferencie odkázala, že "je to naša morálna povinnosť".