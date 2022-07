USA to povedali na rovinu: Je Moskva v problémoch? Situácia na juhu Ukrajiny má tomu nasvedčovať

Moskva podľa riaditeľky tajných služieb USA Avril Hainesovej nemá dostatok vojakov na to, aby efektívne kontrolovala Chersonskú oblasť na juhu Ukrajiny.

Hainesová pre televíznu stanicu CNN povedala, že Kremeľ čelí „na južnej Ukrajine rastúcej partizánskej aktivite", čo by pre neho mohlo predstavovať zväčšujúce sa problémy. Moskva totiž v posledných týždňoch stiahla významnú časť vojakov z Chersonskej oblasti do regiónu Donbas. Podľa jedného z amerických predstaviteľov by to mohlo poskytnúť Ukrajincom príležitosť na zvrhnutie verejnej správy, ktorú v Chersonskej oblasti dosadili Rusi.

V súčasnosti nie je jasné, koľko ruských vojakov je v Chersonskej oblasti. Ak by sa však opäť dostala do ukrajinských rúk, mohlo by to poškodiť postavenie Moskvy v Čiernom mori a jej prístup k polostrovu Krym. Informuje o tom portál news.sky.com.