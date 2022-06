Ukrajina podľa jej prezidenta získa späť mestá, o ktoré ju pripravilo Rusko.

Volodymyr Zelenskyj to povedal počas svojho nočného prejavu, pričom okrem iných spomenul Sjevjerodoneck na východe Ukrajiny. Ten po týždňoch neúprosného bojovania v sobotu padol do ruských rúk. Pre Rusko je to kľúčové víťazstvo, keďže sa usiluje získať kontrolu nad celým regiónom Donbas. Informuje o tom spravodajský portál Sky News.

Zelenskyj vo videoprejave tiež povedal, že za 24 hodín Ukrajinu zasiahlo 45 striel a rakiet z Ruska. Útoky označil za cynický pokus zlomiť ducha ukrajinského ľudu.