Ťažké boje na východe Ukrajiny pokračujú, zúfalý gubernátor Luhanskej oblasti: Tam vonku je peklo

Intenzívne ruské bombardovanie Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny, ako aj ostreľovanie kľúčového priemyselného mesta Severodoneck je "peklom" pre vojakov, ktorí sa tam nachádzajú.

Uviedol to v stredu Kyjev a zdôraznil, že obrancovia budú odolávať "tak dlho, ako to bude nevyhnutné". TASR správu prevzala z agentúry AFP. "Ruská armáda... jednoducho všetko ničí" aj v neďalekom meste Lysyčansk, napísal na sociálnej sieti gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj.

"Tam vonku je proste peklo" uviedol po štyroch mesiacoch ostreľovania Severodonecka, ktorý sa nachádza na opačnom brehu rieky Severný Donec. "Naši chlapci držia svoje pozície a budú pokračovať tak dlho, ako to bude nevyhnutné," dodal Hajdaj.

Proruskí separatisti tvrdia, že sú blízko k obkľúčeniu oboch týchto miest, píše AFP. Ich obsadením by Moskva ovládla celú Luhanskú oblasť, čo by Rusku umožnilo tlačiť sa ďalej do Donbasu.

Každodenné bombardovanie však pokračuje aj v iných častiach Ukrajiny. Severovýchodné mesto Charkov blízko hraníc s Ruskom bolo v stredu takmer prázdne, uviedla AFP s odvolaním sa na svojich reportérov. Ruské ostreľovanie v tomto meste deň predtým pripravilo o život päť ľudí.

Agentúra AFP citovala jedného z miestnych obyvateľov, podľa ktorého väčšina ľudí z mesta utiekla. "Zostali len babičky," uviedol.

Ruské ministerstvo obrany sa v stredu prihlásilo k zodpovednosti za raketový útok, ktorý v juhoukrajinskom meste Mykolajiv zabil niekoľko ukrajinských vojakov. Tamojší starosta Olexandr Senkevyč ukrajinskej televízii povedal, že útok zasiahol sídlo dvoch spoločností a školu, pritom spôsobil požiar, ktorý miestne úrady nedokázali uhasiť.

V meste Záporožie v strednej časti Ukrajiny trénovali tamojšie ženy použitie útočných pušiek typu Kalašnikov v mestských bojoch, po tom, čo sa priblížili ruské jednotky, píše AFP.

Organizácia Lekári bez hraníc uviedla, že vo vojne na Ukrajine zhromaždila správy o "nehoráznom nedostatku starostlivosti o rozlišovanie a ochranu civilistov".

Väčšina pacientov, ktorí boli evakuovaní vlakom, obviňuje ruské alebo Ruskom podporované jednotky zo spektra hrozných zranení, dodali Lekári bez hraníc.