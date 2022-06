Nepochopiteľné, ako ministerstvo prejavilo podporu Rusku: Budete si ťukať na čelo

TASR správu prevzala od agentúry DPA. Ministerstvo zverejnilo video oviec na sociálnej sieti Telegram, po negatívnej mediálnej odozve ho však vymazalo. Písmenom Z sú často označené ruské vojenské vozidlá vyslané na Ukrajinu. V súvislosti s podporou vojny sa začalo používať na sociálnych sieťach či na oblečení. Ruské ministerstvo obrany na sociálnych sieťach vysvetlilo, že "Z" sa vzťahuje k fráze "za víťazstvo". Toto písmeno sa však v ruskej abecede nenachádza.

The media write that the video was published by the Ministry of Agriculture of Dagestan, Russia: a "patriotic" drive of a herd of sheep with "Z" symbols on their sides. The original soundtrack is called "Russia, Onward!" pic.twitter.com/trYTd8h6rS