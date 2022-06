V bojoch na Ukrajine padol Američan († 52), nezvestných ich je niekoľko: Rázne slová Peskova

Na Ukrajine bol minulý mesiac zabitý 52-ročný Američan, ktorý pomáhal ukrajinskej armáde v obrane proti ruskej invázii.

Podľa agentúry Reuters, ktorá dnes o úmrtí informovala, to vyplýva z nekrológu a informácií amerického ministerstva zahraničia. Podľa nekrológa zverejneného denníkom The Recorder bol Stephen Zabielski zabitý v bojoch 15. mája. Správy o jeho smrti sa v amerických médiách objavili v pondelok.

Po Zabielskom, ktorý pochádzal z New Yorku a v posledných rokoch sa presťahoval na Floridu, ostala jeho manželka, päť nevlastných detí a vnúča. Hovorca ministerstva zahraničia vo vyhlásení potvrdil Zabielskeho úmrtia na Ukrajine a uviedol, že úrad je v kontakte s rodinou zosnulého muža, ktoré poskytol "všetku možnú konzulárnu pomoc".

Hovorca tiež zopakoval skoršie varovanie, že občania USA by nemali cestovať na Ukrajinu kvôli konfliktu a možnosti, že by sa na nich ruská vláda mohla zamerať. Dodal, že všetci americkí občania na Ukrajine by z krajiny mali okamžite odísť. Napriek predchádzajúcim varovaniam sa niekoľko Američanov dobrovoľne prihlásilo k boju po boku ukrajinských síl. Na Ukrajine bol ku koncu apríla zabitý 22-ročný bývalý člen americkej námornej pechoty. Na Ukrajine je momentálne nezvestných niekoľko amerických dobrovoľníkov.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok potvrdil zajatie dvoch Američanov na Ukrajine. Podľa agentúry AP zadržiavajú 39-ročného Alexandera Druekea a 27-ročného Andyho Huynha proruskí separatisti v samozvanej Doneckej ľudovej republike (DNR) na Donbase. Peskov oboch mužov označil za žoldnierov, na ktorých sa nevzťahujú ženevské konvencie. Zúčastnili sa podľa neho nezákonných aktivít na území Ukrajiny a musia byť pohnaní na zodpovednosť za svoje zločiny.