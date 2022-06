Rusi tvrdia, že presídlili dva milióny ľudí: Z pohľadu Ukrajiny ide o násilné deportácie

Z ukrajinských oblastí ohrozených bojmi sa od začiatku vojny "evakuovali" do Ruska takmer dva milióny ľudí, z toho necelých 30-tisíc za posledný deň. Informovalo o tom v sobotu ruské ministerstvo obrany.

Kyjev tvrdí, že ruské úrady odvliekajú ukrajinských občanov do Ruska násilím. Celkom už ruské ministerstvo obrany eviduje 1.936.911 občanov Ukrajiny alebo dvoch separatistických republík v Donbase, ktorí od začiatku vojny presídlili do Ruska. 307.423 z tohto počtu boli deti. Len za posledných 24 hodín sa bilancia takto prichádzajúcich do Ruska zvýšila o 29.733 ľudí. Údaje nebolo možné nezávisle overiť.

Kyjev obviňuje Moskvu, že ľuďom z okupovaných oblastí neumožňuje vstup na územie kontrolované Ukrajinou. Z pohľadu Ukrajiny preto ide o nútené deportácie do Ruska. Mnoho Ukrajincov zavlečených do Ruska sa podľa agentúry DPA snaží túto krajinu opustiť cez tretie krajiny.

Ženevské dohovory z roku 1949, ktoré definujú medzinárodné právne normy počas konfliktu, zakazujú hromadné násilné presuny civilistov počas konfliktu na území okupačnej mocnosti a klasifikujú ich ako vojnový zločin, uviedla agentúra Reuters.