Tisícky ľudí zaplavili námestie v Kyjeve: Ukrajina sa naposledy lúčila so svojím padlým hrdinom (†24)

Ľudia si ho uctili ako hrdinu, ktorého zabili na východe krajiny vo veku 24 rokov. Zahynul 9. júna neďaleko mesta Izium v Charkovskej oblasti, kde ukrajinské sily stále odolávajú ruským silám. Pred rakvou zahalenou do modro-žltej ukrajinskej vlajky pri pamätníku, ktorý sa týči nad obrovským kyjevským námestím, vzdávali Ratušnému poctu ľudia všetkých vekových kategórií.

Roman #Ratushnyi was buried at Baikove cemetery in #Kyiv. The hero was laid to rest by the song "Chervona Kalina". pic.twitter.com/pi90mbVsUo