Ruské média zverejnili zábery dvoch Američanov: Tvrdia, že ich zajali na Ukrajine

TASR správu prevzala z agentúry Reuters. Ruský denník Izvestija zverejnil krátky rozhovor s mužom, ktorý bol identifikovaný ako 27-ročný Andy Huynh pochádzajúci z mesta Hartselle v štáte Alabama. Ruská štátna televízia RT zasa zverejnila fotografiu muža, ktorého identifikovala ako 39-ročného amerického občana Alexandra Druekeho z Tuscaloosy tiež v Alabame.

V aplikácii Telegram bolo zverejnené iné šesťsekundové video, v ktorom muž s americkým prízvukom hovorí: " Volám sa Alexander Drueke, som proti vojne." Slová "som proti vojne" následne zopakoval aj v ruskom jazyku.

🇷🇺🇺🇦🇺🇸🚨| Here’s Andy Tai Ngoc Huynh.



Both of them are US veterans.



They’re the first americans PoWs since the War in Ukraine pic.twitter.com/AvwcXHSBFy