Čo hovorí Putin na členstvo Ukrajiny v EÚ? Jednoznačná odpoveď prezidenta!

Podľa piatkových vyjadrení ruského prezidenta Vladimira Putina Rusko nemá zásadné námietky proti vstupu Ukrajiny do Európskej únie.

Informovala o tom agentúra DPA. "Nevadí nám to. Je suverénnym rozhodnutím každej krajiny vstúpiť alebo nevstúpiť do ekonomických aliancií," povedal Putin počas diskusie na Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade. "Na rozdiel od Severoatlantickej aliancie (NATO) nie je EÚ vojenská organizácia, ani politický blok," dodal šéf Kremľa s tým, že otázku, či je členstvo Ukrajiny aj v záujme Únie, by si mala vyriešiť sama EÚ. "Ekonomická situácia Ukrajiny je taká, že bude potrebovať veľmi veľké dotácie," povedal Putin, ktorý vedie už takmer štyri mesiace vojnu proti tomuto susednému štátu.

Európska komisia v piatok odporučila udeliť kandidátsky štatút Ukrajine a Moldavsku. O štatút kandidátskej krajiny požiadalo po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu aj Gruzínsko. Brusel však navrhol Tbilisi poskytnúť európsku perspektívu a až v neskoršom posúdení sa vrátiť k rozhodnutiu, či si zaslúži aj kandidátsky štatút.