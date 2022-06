Putin o vývoze pšenice: Na vine je USA! Takto zvyšujú ceny potravín

Spolupráca Moskvy a Pekingu sa odvíja od potenciálu Číny a nie od "nedávnych geopolitických udalostí".

V prejave na ekonomickom fóre v Petrohrade to povedal ruský prezident Vladimir Putin, ktorý pritom narážal na inváziu Ruska na Ukrajinu. Rusko zasiahnuté západnými sankciami sa usiluje o prehĺbenie ekonomických väzieb s Pekingom, napísala agentúra Reuters. Čínsky prezident Si Ťin-pching predtým v vopred nahratom prejave uviedol, že čínsko-ruská spolupráca vykazuje dobrú dynamiku vo všetkých oblastiach.

Spoločnosti, ktoré z Ruska odišli, podľa ruského prezidenta, nahradia iné firmy. Európske podniky sa po nejakom čase na ruský trh beztak vrátia, povedal Putin na fóre, ktoré bolo predtým symbolom otvorenosti Moskvy voči obchodným väzbám so Západom. Ruské firmy vyzval na to, aby investovali v Rusku. "Investujte tu," povedal. Rusko má podľa neho "obrovský potenciál". "Vo vlastnom dome je to bezpečnejšie," povedal. "Tí, ktorí tomu nechceli načúvať, prišli v zahraničí o milióny," dodal. Rusko podľa neho bude rozširovať hospodársku spoluprácu "s tými, ktorí o ňu stoja".

Moskve podľa Putina nejde pripisovať rast cien na svetovom trhu s obilím. Putin obvinil Spojené štáty, že zvyšujú ceny potravín tým, že tlačia peniaze a "skupujú" potraviny na svetových trhoch. Dodal, že Rusko je pripravené zvýšiť svoj vývoz obilia aj hnojív a bude posielať potraviny do Afriky a na Blízky východ.

Na Rusko a Ukrajinu pripadá takmer tretina svetového vývozu pšenice. Ukrajina je podľa Reuters tiež významným vývozcom kukurice a slnečnicového oleja a Rusko kľúčovým vývozcom hnojív. Ukrajina ale kvôli blokáde svojich prístavov nemôže posielať dodávky do zahraničia. Putin odmieta, že by v tom Moskva Ukrajine bránila.