Zelenskyj: Ukrajina je pripravená pracovať na tom, aby sa stala riadnym členom EÚ

Ukrajina je pripravená pracovať na tom, aby sa stala riadnou členskou krajinou Európskej únie.

Vyhlásil to vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po tom, čo štvorica európskych lídrov počas návštevy Kyjeva verejne vyjadrila podporu, aby bol Ukrajine okamžite udelený štatút kandidátskej krajiny EÚ. TASR správu prevzala z agentúry AFP. "Sme pripravení pracovať na tom, aby sa náš štát stal riadnym členom EÚ," povedal Zelenskyj pred budúcotýždňovým summitom EÚ, ktorý sa uskutoční 23.-24. júna v Bruseli. Práve tam sa očakáva schválenie žiadosti Kyjeva o získanie štatútu kandidátskej krajiny. "Ukrajinci si už zaslúžili právo vydať sa touto cestou a získať kandidátsky štatút," povedal Zelenskyj na spoločnej tlačovej konferencii s lídrami Francúzska, Nemecka, Talianska a Rumunska.

AFP konštatuje, že Kyjev vidí perspektívu vstupu do EÚ ako spôsob zníženia svojej geopolitickej zraniteľnosti vzhľadom na prebiehajúcu ruskú ofenzívu. Hoci úsilie Ukrajiny vstúpiť do EÚ podporujú mnohé európske štáty, zároveň varujú, že získanie členstva môže trvať niekoľko rokov či dokonca desaťročí. Francúzsky prezident Emmanuel Macron poznamenal, že prípadné udelenie štatútu kandidátskej krajiny Ukrajine bude brať do úvahy aj situáciu na Balkáne a v Moldavsku.

So Zelenským sa vo štvrtok v ukrajinskom hlavnom meste stretli šéf Elyzejského paláca Macron, taliansky premiér Mario Draghi, nemecký kancelár Olaf Scholz a rumunský prezident Klaus Iohannis.