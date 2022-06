Heger pre nemecký denník o Scholzovej ceste do Kyjeva aj Ukrajine: Čo má Slovensko v pláne!

Ukrajina potrebuje cítiť podporu zo strany európskych štátov a okrem humanitárnej či vojenskej pomoci musí Kyjev dostať aj nádej na vstup do európskych štruktúr.

V rozhovore pre nemecký denník Die Welt to tento týždeň uviedol predseda vlády SR Eduard Heger. Rozhovor vznikol ešte krátko predtým, ako sa slovenský premiér stretol v Berlíne s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom.

"Cestu nemeckého kancelára Olafa Scholza do Kyjeva vnímam pozitívne... Je to úplne niečo iné, keď vidíte na vlastné oči, čo sa na Ukrajine stalo. Brutalita tejto vojny je niečo, čo by v 21. storočí nechcel nikto zažiť," povedal Heger počas rozhovoru s novinárkou Lenou Moselleovou a pripomenul, že aj on navštívil Kyjev po boku predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej.

Nemecký kancelár Olaf Scholz, francúzsky prezident Emmanuel Macron a taliansky premiér Mario Draghi vo štvrtok ráno prišli do Kyjeva na návštevu, ktorá bola z bezpečnostných dôvodov oficiálne potvrdená až po jej začiatku. Scholz aj Macron boli kritizovaní za to, že doteraz ukrajinskú metropolu nenavštívili.

Heger v rozhovore pre Die Welt pripomenul, že Ukrajina sa usiluje o členstvo v Európskej únii a chcela by získať štatút kandidátskej krajiny. Predseda vlády SR odpovedal aj na otázky týkajúce sa energetiky. Podľa neho sa chce naša krajina čo najskôr zbaviť závislosti od ruského plynu a ropy. Zároveň však pripustil, že závislosť Slovenska od ruských surovín je veľká.