Slovák pomáha po boku ukrajinských vojakov: Počíta aj so smrťou! Mladík pre Nový Čas prezradil viac

Každý deň má pred očami veľké utrpenie.

Vojna na Ukrajine trvá už takmer štyri mesiace a nezdá sa, že by Rusi chceli ustúpiť. Od začiatku invázie vypočuli výzvy ukrajinských politikov na pomoc tamojšej armáde desiatky tisíc ľudí zo zahraničia. Tí tvoria tzv. cudzinecké légie a bojujú po boku Ukrajincov.

K nášmu východnému susedovi sa po rozpútaní vojny rozhodol odísť aj 19-ročný Slovák Alex (z bezpečnostných dôvodov je meno zmenené pozn. red.), ktorý pôsobí ako zdravotník v bojovej jednotke. Novému Času sa s ním podarilo spojiť, pričom jeho slová nenechajú nikoho chladným.





Aký ste mali deň? Čo ste stihli urobiť?

- Prevážali sme jednu pacientku z nemocnice do Ľvova a teraz nakladáme do auta veci, ktoré sú potrebné u nás v Charkovskej oblasti v nemocnici a pre ľudí. Nie je tam voda, jedlo, tak to všetko balíme v sklade a budeme to brať späť.

Skúste mi opísať svoju úlohu teraz aktuálne - aké činnosti robíte? Ako vyzerajú vaše bežné dni?

- Moje bežné dni sú momentálne také, že pomáham starým ľuďom, ktorým nezostáva už veľa života a ktorí nechceli opustiť Charkov. Pôsobím v skupine 27 pacientov a 8 dobrovoľníkov, som jediný paramedik, ostatní sú ľudia, ktorí prišli pomôcť.

Ja som v českých médiách zachytil, že ste Slovák, slovenský občan...

- Som slovenský občan, žijem v Česku tri roky.

A odkiaľ ste?

- Som rodený Michalovčan, žili sme rok v Prešove, potom som odtiaľ odišiel a žil som v Česku a v Nemecku.