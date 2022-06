Britský minister sa stretol v Kyjeve so Zelenským: Jasný cieľ návštevy, o čom všetkom diskutovali?

Na vopred neohlásenej dvojdňovej návšteve Kyjeva rokoval aj so svojím ukrajinským kolegom Olexijom Reznikovom. TASR správu prevzala od agentúry AP, odvolávajúcej sa na britské ministerstvo obrany.

Podľa ministerstva bolo cieľom pracovnej návštevy umožniť ministrovi obrany osobne si vypočuť, ako sa vyvíjajú vojenské potreby ukrajinských ozbrojených síl, keďže povaha konfliktu sa neustále mení.

The UK stands with Ukraine as it fights to defend itself against Putin's unprovoked and brutal invasion. 🇬🇧 🇺🇦



Defence Secretary @BWallaceMP met @ZelenskyyUa and @oleksiireznikov in Kyiv to discuss the range of support the UK is providing and agreed to continue working closely. pic.twitter.com/bJ3g9Smui9