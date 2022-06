Po jej slovách zostal v šoku! Ukrajinský veľvyslanec sa ostro pustil do Merkelovej: Tvrdé obvinenia

Ukrajinský veľvyslanec v Nemecku Andrij Meľnyk v stredu ostro skritizoval bývalú kancelárku Angelu Merkelovú za to, že v utorok ospravedlňovala svoju politiku voči Rusku počas 16 rokov vládnutia.

Informovala o tom tlačová agentúra DPA. Žiaľ, v jej prvom interview od výmeny nemeckej vlády pred šiestimi mesiacmi nebol "ani náznak sebakritiky", povedal Meľnik v stredu pre DPA.

"Vyjadrenia exkancelárky o neomylnosti jej ruského smeru politiky a o jej až príliš zhovievavom prístupe k diktátorovi (ruskému prezidentovi Vladimirovi) Putinovi sú znepokojujúce," uviedol ukrajinský veľvyslanec.

Merkelová v rozhovore s novinárom Alexandrom Osangom v utorok večer v berlínskom divadle Berliner Ensamble pred vypredaným hľadiskom obhajovala svoj prístup k Rusku. "Diplomacia nie je zlá len preto, že neuspela," vyhlásila. "Takže nevidím dôvod, prečo by som mala povedať, že to bolo zlé, a nebudem sa za to ospravedlňovať," dodala.

Meľnyk položil otázku, ako mohlo Rusko začať "najkrvavejšiu vojnu v Európe od roku 1945", ak politika Nemecka voči Moskve v posledných desaťročiach bola "taká skvelá".

Putinovi sa vyslovene dvorili a Berlín vždy vyhovel šéfovi Kremľa, uviedol Meľnyk.