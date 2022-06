Podľa Zelenského situácia na fronte v Donbase stagnuje: Je vidieť, že okupanti neverili, že odpor bude taký silný

Situácia na fronte na východnej Ukrajine sa za posledný deň takmer nezmenila.

V utorok večer to v pravidelnom príhovore k Ukrajincom povedal prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodal, že najtvrdšie boje sa naďalej odohrávajú v Severodonecku, Lysyčansku a pri Popasnej. "Je vidieť, že okupanti neverili, že odpor bude taký silný," povedal prezident Zelenskyj. Rusko sa teraz podľa neho pokúša vyslať do Donbasu a do oblasti Chersonu na juhu krajiny posily.

Severodoneck s Lysyčianskom, ktoré oddeľuje iba rieka Severný Donec, sú posledné významné mestá pod ukrajinskou kontrolou v Luhanskej oblasti. Ruský minister obrany Sergej Šojgu v utorok uviedol, že ruské jednotky ovládajú 97 percent tohto regiónu. Povedal tiež, že Rusi "oslobodili" rezidenčné oblasti na juhovýchode Severodonecku.

Asi 800 civilistov sa v tomto meste skrýva v chemických závodoch Azot, uviedol v utorok právnik Dmytra Firtaša, jedného z najbohatších Ukrajincov, ktorému podnik patrí. V Azote je asi 200 z jeho celkových 3000 zamestnancov a asi 600 obyvateľov Severodonecku. Pracovníci firmy v nej zostali na to, aby zaistili zostávajúce vysoko výbušné chemikálie.

Zelenskyj tvrdí, že Rusko od začiatku invázie na Ukrajinu prišlo o viac ako 31 000 vojakov. "Rusko za úplne nezmyselnú vojnu proti Ukrajine platí každý deň životy viac ako 300 vojakov. A príde deň, keď počet obetí prekročí hranicu toho, čo je prípustné dokonca aj pre Rusko," uviedol Zelenskyj. Jeho tvrdenia o ruských stratách nemožno nezávisle overiť. Koľko vojakov zomrelo na ukrajinskej strane, Kyjev nezverejňuje.