Lavrova nepustili tri krajiny cez vzdušný priestor, v parlamente zúria: Slová o mimoriadne tvrdej reakcii

Predseda zahraničného výboru hornej komory ruského parlamentu Konstantin Kosačov žiada, aby Rusko a Srbsko spoločne a "mimoriadne tvrdo" reagovali na zákaz preletu lietadla so šéfom ruskej diplomacie cez vzdušný priestor troch balkánskych štátov.

Kosačov vo svojom poste v aplikácii Telegram vyjadril nádej, že táto spoločná reakcia nebude "len vo formáte diplomatických protestov, ale aj konkrétnych, praktických odpovedí".

Zákaz preletu Lavrovovho lietadla si podľa Kosačova údajne vynútila aliancia NATO, ktorá donútila Bulharsko, Severné Macedónsko a Čiernu Horu, aby neumožnili lietadlu s ruským ministrom prelet do Srbska. Kosačov na margo toho v aplikácii Telegram napísal: "Hovoríme o demarši organizácie NATO – a bez Spojených štátov by sa to nemohlo stať".

Ruský politik následne obvinil NATO z "priameho zasahovania" do bilaterálnych vzťahov medzi Ruskom a Srbskom a zo "snahy zmocniť sa zvyšku Európy a podmaniť si ju".

Senátor Kosačov dodal, že Bulharsko, Čierna Hora a Severné Macedónska sa svojím rozhodnutím pripojili k "hrobárom skutočného európskeho sna", ktorými sú podľa neho Británia, Česko, Poľsko a pobaltské štáty.

Lavrov taktiež kritizoval európske krajiny za to, že zablokovali jeho lietadlo na ceste do Srbska. "Stalo sa niečo nepredstaviteľné... došlo k zbaveniu suverénneho štátu (jeho) práva vykonávať (svoju) zahraničnú politiku," povedal Lavrov na on-line tlačovej konferencii v Moskve, ako v pondelok informovala agentúra AFP.

Aj Kremeľ v pondelok odsúdil uzavretie vzdušného priestoru pre Lavrova a označil ho za nepriateľský krok. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov však súčasne konštatoval, že takéto konanie nebude môcť výrazne zasiahnuť do vzťahov Ruska so spriatelenými krajinami. Zdôraznil, že Rusko a Srbsko budú pokračovať vo svojich kontaktoch.

Ako TASR na základe srbských médií informovala už v noci na pondelok, k zrušeniu Lavrovovej návštevy v Belehrade by sa mal v pondelok večer v prejave k národu vyjadriť aj srbský prezident Aleksandar Vučič.