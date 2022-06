Ukrajine predáme naše húfnice: Čo im ešte poskytneme? Generál Macko otvorene povedal, čo si o tom myslí

Vítaná pomoc v najvyššom čase.

Slovensko predá ukrajinským ozbrojeným silám osem kusov modernej samohybnej húfnice Zuzana 2, teda presne ten typ zbrane, akú Ukrajinci požadujú. Predaj avizovala na návšteve Kyjeva prezidentka Zuzana Čaputová (48) a vo štvrtok ho potvrdil minister obrany Jaroslav Naď (41). V čom ešte Ukrajincom môžeme vojensky pomôcť a ako horúce je to s rokovaniami o získaní novších tankov pre slovenskú armádu?

Podľa Naďa je podpis kontraktu medzi štátnou akciovou spoločnosťou Konštrukta Defence a ukrajinskými ozbrojenými silami v hodnote 40 miliónov eur významným míľnikom pre obe strany. „Tento podpis znamená pomoc nevinným Ukrajincom v ich neľahkom boji, podporu domáceho obranného priemyslu, zodpovedné gesto Slovenskej republiky ako susednej krajiny, ale aj garanciu práce pre štátny podnik na ďalšie obdobie,“ napísal minister.

Už dlhé týždne sa v kuloároch navyše hovorí aj o akejsi reťazovej výmene, v rámci ktorej by sme mohli Ukrajine poskytnúť aj naše staršie tanky či vrtuľníky a, naopak, získať pre našu armádu modernejšie verzie tejto výzbroje. Slovenská armáda má vo výzbroji 30 kusov nemodernizovaných tankov pôvodne sovietskej výroby T-72. „Sú na to pripravení, mohli by do toho hneď sadnúť a ísť bojovať,“ prezradil nám zdroj z prostredia bezpečnostných síl, ktorý si prial zostať v anonymite. „Tie počty, ktoré máme, sú plne bojaschopné,“ hovorí.

Slovensko by mohlo tieto tanky poskytnúť Ukrajine výmenou za to, že dostane tanky Leopard 2 nemeckej výroby. Hoci aj v tomto prípade by šlo o tanky staršej výroby, v porovnaní so súčasnosťou by sme si polepšili. Podobnú reťazovú výmenu už uskutočnila Česká republika, ktorá nedávno ohlásila, že dostane do daru pätnásť tankov Leopard 2.