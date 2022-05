Putin posiela Západu tvrdé slová: Izolovať Rusko sa vám nepodarí! Pred týmto varuje

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok vyhlásil, že Západ neuspeje vo svojich snahách izolovať Rusko a že sám bude čeliť ekonomickým problémom.

TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a Reuters. Putin počas svojho príhovoru k členom Euroázijského ekonomického fóra, do ktorého patrí niekoľko bývalých sovietskych republík, uviedol, že Rusko sa neodstrihne od medzinárodnej spolupráce a technológií.

Podľa šéfa Kremľa je nemožné a doslova nerealistické izolovať Rusko v modernom svete a tí, ktorí sa o to pokúsia, uškodia v prvom rade sami sebe.

Putin v tejto súvislosti spomenul ekonomické výzvy, ktorým Západ v súčasnosti čelí, vrátane "inflácie, aká tu nebola 40 rokov, rastúcej nezamestnanosti, narušenia dodávateľských sieti či zhoršenia globálnej krízy v takej citlivej sfére, akou sú potraviny".

Reuters zároveň upozorňuje, že šéf Kremľa nespresnil, ako si Rusko plánuje udržať prístup k západným technológiám.

Ruský prezident však tiež uznal, že sankcie Západu narušili dodávateľské siete v Rusku, no to sa podľa Putina dokáže novej situácii prispôsobiť.

"Predstavitelia našich podnikov samozrejme čelia problémom, a to najmä v súvislosti s dodávateľskými sieťami a dopravou. No všetko je možné prispôsobiť, vybudovať novým spôsobom... V určitom bode sa to nezaobíde bez strát, ale v určitým spôsobom nám to pomôže stať sa silnejšími," vyhlásil Putin.

Podľa ruského prezidenta je v konečnom dôsledku možno aj dobré, že niektoré západné spoločnosti z Ruska odišli.

Rusko je od začiatku vojenskej invázie na Ukrajinu stále viac a viac izolované od Západu, ktorý na Moskvu uvalil rozsiahle ekonomické sankcie. Mnohé západne spoločnosti v tejto súvislosti tiež nadobro opustili Rusko, pripomína Reuters.