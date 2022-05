Británia chce vytvoriť koridor pre ukrajinské lode: Nový front v Čiernom mori?

Chystá sa bitka o obilie! Milióny ton ukradli Rusi na obsadenej južnej Ukrajine a teraz sa ich ilegálne snažia predať v Sýrii. Naopak, vývoz obilia, ktoré ostalo na ukrajinskom území, blokujú. Británia naznačila, že sa pokúsi blokádu ukrajinského prístavu Odesa preraziť.

Pokiaľ sa obilie z Ukrajiny nedostane do sveta, hrozí v chudobnejších krajinách hlad a následná hospodárska recesia. Jediný prístav, ktorý Ukrajincom ostal, je Odesa.

Ten by pripomínal niekdajšie úvahy o bezletovej zóne nad Ukrajinou, len v menšom a s nižšou hrozbou konfrontácie s ruskými ozbrojenými silami, pretože by bol vytvorený v medzinárodných vodách. Plán je taký, že vojnové lode by najprv vyčistili mínové polia a potom by sprevádzali nákladné plavidlá s obilím, aby ich ochránili. Na operácii by sa mali okrem Británie a ďalších krajín NATO podieľať aj štáty zo sveta, ktoré sú závislé od dovozu obilia a chcú zabrániť nedostatku potravín. Medzi také štáty patrí napríklad Egypt, ktorý disponuje silným námorníctvom.

Vytvorenie medzinárodného koridoru pre lode s obilím je však len jednou z operácií, ktoré sa v Čiernom mori chystajú. Ukrajina sa nevzdala plánu na získanie kontroly nad Hadím ostrovom. Ten predstavuje strategickú základňu, pretože je blízko ukrajinského pobrežia a rakety z neho môžu ovládať široké okolie. Ukrajina najnovšie dostala z Dánska americké protilodné rakety Harpoon s dosahom až 140 km. To znamená, že ruské lode zásobujúce Hadí ostrov budú v ich dosahu. Aj prípadný plán na vylodenie pri Odese musí počítať s tým, že výsadkové lode budú vážne ohrozené raketami.

Vrtuľníky z Česka

Najnovšie správy z Česka hovoria o tom, že sa chystá darovanie bojových vrtuľníkov Mi-24 Ukrajine. Týchto strojov malo Česko v minulosti okolo 50, v súčasnosti je ich v prevádzke približne 10 - 15. Česko sa nedávno rozhodlo, že ich nebude ďalej generálkovať a modernizovať a nakúpi nové vrtuľníky z USA. Stroje Mi-24 Ukrajina už používa a má na ne vycvičených pilotov aj mechanikov. Vo vojne ich okrem iných typov používa aj ruská strana.