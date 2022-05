Najvplyvnejší ľudia na svete: Zelenský s Putinom nemôžu chýbať, kto všetko sa dostal do zoznamu?

Sú na ňom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj i šéf Kremľa Vladimir Putin. TASR správu prevzala z webových stránok denníka USA Today a televízie NDTV.

Zoznam obsahuje 100 osobností rozdelených do šiestich kategórii. Medzi lídrami sú okrem Zelenského a Putina aj americký prezident Joe Biden, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz i čínsky prezident Si Ťin-pching.

he "Time" has named the 100 most influential people in 2022, including President of Ukraine Volodymyr Zelensky and Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Valerii Zaluzhnyi.#SlavaUkraini pic.twitter.com/pFypZ0ne0t