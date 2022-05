Ukrajina očakáva výmenu zajatcov: Aký osud čaká bojovníkov z Azovstaľu?! Desivé hlasy z Ruska

Aký osud čaká bojovníkov, ktorí dlhé mesiace hrdinsky bránili Mariupoľ pred nájazdmi a náletmi ruských dobyvateľov?

Rusku sa koncom týždňa podarilo kompletne obsadiť nielen samotný Mariupoľ, ale už aj miestnu oceliareň Azovstaľ, ktorá bola poslednou baštou Ukrajincov. V rukách Moskvy sa tak ocitli tisíce ukrajinských bojovníkov, ktorých označuje za neonacistov. Vymenia ich za ruských vojnových zajatcov, ako to očakáva Kyjev, alebo obrancov Azovstaľu čaká oveľa horší osud?

Ukrajinské vedenie naďalej dúfa, že ukončením bojov o Azovstaľ, pre ktoré sa koncom týždňa samo rozhodlo, nevydalo hrdinských obrancov z Mariupoľa na milosť a nemilosť ruským orgánom. Kyjev naďalej trvá na výmene zajatcov, v rámci ktorej by si obe strany vydali zajatých vojakov, ale prípadne aj iné osoby. V tejto súvislosti sa spomína napríklad aj ukrajinský proruský politik Viktor Medvedčuk, ktorý je blízkym rodinným priateľom ruského prezidenta Vladimira Putina a už od 12. apríla je v ukrajinskom zajatí.

„Ukrajina potrebuje návrat svojich hrdinov,“ nevzdáva sa myšlienky na návrat obrancov z Azovstaľu prezident Volodymyr Zelenskyj. Kedy by sa však mala takáto výmena uskutočniť a ako presne by mala vyzerať, zatiaľ nie je známe. Z Ruska navyše zaznievajú vyjadrenia, ktoré naznačujú úplne iné riešenie situácie, ako je výmena zajatcov. „Kompletne sme oslobodili územie továrne v Mariupoli, kde sa už od 21. apríla skrývala skupina ukrajinských militantov z nacistickej formácie Azov,“ referoval ešte v piatok Putinov ruský minister obrany Sergej Šojgu.

Príkaz z Kyjeva

Veľká väčšina z ukrajinských bojovníkov sa pritom vzdala do rúk Rusom už v predchádzajúcich dňoch. To najtvrdšie jadro, ktoré vzdorovalo až do konca, vyšlo z oceliarní až po nariadení ukrajinskej vlády. „Dostali sme rozkaz zastaviť odpor proti ruským útokom v záujme zachovania života ukrajinských vojakov,“ vyhlásil veliteľ pluku Azov Denis Prokopenko.