Obrovský nárast: Počet amerických vojakov v Európe sa od začiatku invázie na Ukrajinu skoro zdvojnásobil

Spojené štáty zrejme v dohľadnej dobe ponechajú v európskych krajinách svojich 100-tisíc vojakov. Ak by však došlo k eskalácii napätia zo strany Ruska a prípadného ohrozenia Švédska, Fínska či členských krajín NATO, mohli by tento počet ešte zvýšiť.

Uvádzajú to viacerí nemenovaní americkí predstavitelia oboznámení so situáciou, ktorých v piatok citovala spravodajská stanica CNN. Počet amerických vojakov vyslaných do európskych krajín by sa tiež mohol dočasne zvýšiť v prípade, že by sa tam konalo viac vojenských cvičení NATO. USA by zároveň mohli v Európe zriadiť ďalšie vojenské základne, ak by došlo k zhoršeniu bezpečnostnej situácie.

Zdroje CNN uvádzajú, že o týchto možnostiach sa diskutuje v nadväznosti na štvrtkové rokovanie Vojenského výboru NATO, najvyššieho vojenského orgánu Aliancie, zloženého z náčelníkov generálnych štábov členských štátov. Na tomto zasadnutí sa predkladali odporúčania pre júnové stretnutie ministrov obrany krajín NATO. Koncom mája sa zároveň v Madride uskutoční aj summit NATO, na ktorom sa má zúčastniť aj americký prezident Joe Biden.

USA po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu zvýšili počet svojich vojakov nasadených do európskych krajín z približne 60-tisíc na zhruba 100-tisíc. Vojakmi, zbraňami a vojenskou technikou pritom posilnili najmä krajiny ležiace na tzv. východnom krídle Aliancie. USA zároveň prispeli tisíckami svojich vojakov aj do tzv. síl rýchlej reakcie NATO, ktoré boli po začiatku ruskej invázie vôbec prvýkrát uvedené do pohotovosti a čiastočne aj nasadené.