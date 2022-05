Putin musí besnieť od zlosti: Šialené, s kým randí jeho dcéra

Dcéra ruského prezidenta Vladimira Putina Katerina Tichonovová má vzťah s menovcom ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Jej partnerom je podľa medializovaných správ Igor Zelenskij, baletný tanečník a bývalý riaditeľ Bavorského štátneho baletu. TASR správu prevzala z denníka Daily Mail, ktorý sa odvoláva na informácie nemeckého týždenníka Der Spiegel.

Igor Zelenskij (52) je považovaný za jedného z najúspešnejších ruských baletných tanečníkov. V roku 2016 sa stal riaditeľom Bavorského štátneho baletu, no po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z tejto funkcie odstúpil. Daily Mail píše, že sa tak zrejme stalo po tom, ako odmietol odsúdiť ruskú inváziu. Tichonovová (35) s ním má údajne dvojročnú dcéru. Podľa Daily Mail za ním zvykla v minulosti často cestovať do Mníchova. Po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu jej to však už znemožnili sankcie voči Rusku, ktoré zahŕňajú aj zrušenie leteckého spojenia medzi Ruskom a Západom.

Tichonovová bola v minulosti vydatá za ruského miliardára Kirilla Šamalova. Je mladšou z dvojice dcér, ktoré má Putin so svojou exmanželkou Ľudmilou Očeretnou.