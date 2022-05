Zdrvujúca spoveď matky, ktorá ušla z Ukrajiny: Vlak bol tak preplnený, že ľudia museli nosiť plienky

Pôvodne chcela Lena Dacčenková (42) z Kyjeva utiecť pred vojnou do Poľska. Česko nakoniec zvolila náhodou.

Humanitárny vlak do Poľska bol totiž taký plný, že v ňom ľudia museli používať plienky, na záchod by sa nepretlačili. Lena s dcérou Margarytou (12) opustili Kyjev dva týždne po začiatku vojny na Ukrajine. S jedným kufrom, taškou a ukulele po troch dňoch cestovania skončili v Mestečku Králové na Nymbursku.

Lena tam takmer dva mesiace pracuje ako operátorka v miestnom podniku Drupol, ktorý sa zaoberá kovovýrobou. Z celej prvej výplaty kúpila kufor a teší sa na deň, keď ho bude môcť naplniť na cestu domov, povedala vo štvrtok v rozhovore s ČTK. Od susedov a známych má správy, že už sa do vojnou zničenej vlasti začínajú vracať.

V rodnom Kyjeve žila Lena s manželom a dcérou v byte v juhozápadnej časti mesta. Spomína, že keď počula streľbu v neďalekej ulici a videla ruské tanky, s odchodom veľmi neváhala. Z Kyjeva do Ľvova išli humanitárnym vlakom 11 hodín, do Prahy potom cestovali ďalšie dva dni.

"Zaplatila som za každú sto eur, vzala som si z domova skoro všetku hotovosť a do rezervy na seba nejaké šperky," povedala Lena. Na ceste do Prahy už bola v spojení s kolegyňou z práce, ktorá ju smerovala k sebe, žila u ubytovateľov na Nymbursku. Doma zostal manžel, rodičia a niekoľko domácich zvierat. Manžel sa pred vojnou živil výškovými prácami. "S vojnou ich všetkých prepustili, teraz robí všetko možné, vraj začali už opravovať domy po streľbe," povedala Lena. Časť českej výplaty Lena posiela rodine, ktorej sa finančné úspory tenčia.

Na Ukrajine by Margaryta na konci mája končila šiestu triedu, letné prázdniny tam začínajú už v júni. V Městci Králové začínala v marci v adaptačnej skupine s dvadsiatkou ďalších ukrajinských detí, po niekoľkých týždňoch sa pripojila do českej výučby v piatej triede, zároveň pokračuje v ukrajinskej on-line výučbe. Vďaka miestnemu skautskému oddielu navštevuje kurz hrania na gitaru, medzi českými i ukrajinskými deťmi si našla nových kamarátov. Lena s dcérou sa v Čechách už druhýkrát sťahovali, prvýkrát kvôli lepšej dostupnosti do práce, druhýkrát kvôli tiesnenému priestoru skautskej klubovne, kde museli žiť pohromade dve rodiny.