Ukrajinci bijú na poplach: Boje o Azovstal môžu spustiť ekologickú katastrofu!

Ruské bombardovanie oceliarní Azovstal v Mariupole mohlo vytvoriť hrozbu, že desiatky tisíc ton roztoku sírovodíka sa dostanú do Azovského mora, kde by zničili faunu a flóru.

Uviedla to agentúra Unian s odvolaním sa na varovanie mariupoľskej mestskej rady na sociálnych sieťach. "Azovskému moru hrozí úplné vyhynutie. Bombardovanie oceliarní Azovstal mohlo poškodiť technické zariadenie ochraňujúce desiatky tisíc ton koncentrovaného roztoku sírovodíka," varovala rada, lojálna k vláde v Kyjeve. Z Azovského mora, pri ktorého brehoch Mariupol leží, by sa nebezpečné látky mohli dostať do Čierneho a následne aj Stredozemného mora.

Mariupoľský starosta Vadym Bojčenko podľa Unian zdôraznil, že je nevyhnutné, aby miesto mohli bezodkladne navštíviť medzinárodní experti a zástupcovia OSN, aby sa oboznámili so situáciou a pomohli odvrátiť ekologickú katastrofu globálnej úrovne.