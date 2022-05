Rusko odmieta dohody o zajatcoch z Mariupoľa: Hrozivé slová poslancov Štátnej dumy

Rusko tvrdí, že takmer 1 000 obrancov oceliarní Azovstal sa vzdalo.

Neznámy počet ukrajinských vojakov vrátane veliteľov ešte v komplexe ostáva. Aký bude ich osud, nie je jasné. V pondelok bolo z oceliarní v Mariupoli evakuovaných 265 vojakov. V utorok ich opustilo ďalších 694. Väčšinu z nich previezli do tábora na Rusmi kontrolovanom území, časť zranených skončila vo vojenskej nemocnici.

Ukrajinská strana tvrdí, že s pomocou významných medzinárodných predstaviteľov s Rusmi dohodla ich výmenu. Malo by k nej dôjsť v najbližších týždňoch a Ukrajinci by za obrancov Mariupoľa vrátili zajatých ruských vojakov. Ruskí predstavitelia však túto dohodu buď odmietajú potvrdiť, alebo ju rovno popierajú. Líder doneckých separatistov Denis Pušilin tvrdí, že o osude zajatcov z Mariupoľa musí rozhodnúť súd. A z ruskej Štátnej dumy sa ozvali hlasy poslancov, ktorí by ich rovno popravili.

O detailoch dohody a o tom, či ju Rusi dodržia, sa zrejme dozvieme až s odstupom času. V Kyjeve však medzitým Ukrajinci začali súdiť prvého ruského vojnového zločinca. Seržant Vadim Šišimarin (21) sa priznal, že na začiatku invázie vo februári zastrelil neozbrojeného ukrajinského civilistu († 62), ktorý išiel okolo neho na bicykli. Teraz mu hrozí doživotie.