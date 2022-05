Korčok: Je v záujme Slovenska, aby EÚ pomohla s rekonštrukciou Ukrajiny

Európska únia sa snaží nájsť spôsoby, ako pomôcť Ukrajine s obnovou po skončení vojny, ktorú vo februári rozpútalo Rusko.

Obnova Ukrajiny je aj v slovenskom záujme, uviedol minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok po skončení pondelňajších rokovaní Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli. Informuje o tom spravodajca TASR.

Európska komisia v najbližších dňoch predstaví plán na povojnovú obnovu Ukrajiny a na podporu fungovania ukrajinského štátu v súčasnej ťažkej situácii. "Toto vnímam ako dôležité posolstvo voči Ukrajine, že stojíme za ňou v spravodlivej vojne o prežitie a že rozmýšľame aj o krok ďalej. Očakávam od Európskej komisie jasný plán ako pokračovať ďalej, lebo to, že sa Ukrajina postaví na nohy, je aj slovenský záujem. Je to náš sused a my chceme suseda, ktorý je suverénny, samostatný a slobodný a ktorý prosperuje," uviedol Korčok.

S odkazom na šiesty balíku sankcií navrhnutý Európskou úniou zopakoval, že Slovensko stojí za jeho obsahom, vrátane postupného odpájania sa od dodávok ruskej ropy, z predaja ktorej Rusko financuje vojnu na Ukrajine. Zdôraznil pritom že Slovensko malo svoj "komfort závislosti" na ruskej rope riešiť už v priebehu uplynulých 10-15 rokov a nemôže to urobiť teraz v priebehu niekoľkých týždňov.

Diplomati krajín EÚ sa už dva týždne pokúšajú o dohodu ohľadne sankčného balíka, ktorú sa nepodarilo dosiahnuť ani na pondelkových rokovaniach v Bruseli. Podľa Korčoka sa však už pracuje na technickom riešení umožňujúcom niektorým krajinám, aj Slovensku, zaviesť prechodné obdobie, ktoré pomôže zvládnuť odpojenie sa od ruskej ropy. V tejto súvislosti sa objavili aj návrhy, aby sa šiesty sankčný balík rozdelil tak, že sa navrhované ropné embargo odloží na neskôr.