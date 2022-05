Korčok prelom v rokovaniach o šiestom balíku sankcií voči Rusku nečaká: Postoj Slovenska je rovnaký

Minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok od pondelňajších rokovaní Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli nečaká prelom v rokovaniach o šiestom balíku sankcií EÚ voči Ruskej federácii. Tieto rokovania podľa jeho slov naďalej prebiehajú a dodal, že slovenský postoj voči týmto sankciám a embargu na ruskú ropu je stále rovnaký. Informuje spravodajca TASR.

Korčok upozornil, že tieto rokovania treba vnímať ako technické a spresnil, že Slovensko politicky úplne jasne podporuje šiesty sankčný balík EÚ vrátane odpojenia sa od dodávok ruskej ropy.

"Ale zároveň hovoríme - a to nie je nič nové - že Slovenská republika je tak závislá od dodávok ropy, že potrebuje určité prechodné obdobie, v priebehu ktorého bude môcť dôjsť k úplnému oddeleniu. To, čo sa malo urobiť za posledných 10 - 15 rokov, aby sme znížili závislosť od dodávok ruskej ropy a plynu, to sa teraz dá ťažko urobiť v priebehu troch týždňov," opísal situáciu šéf slovenskej diplomacie.

Slovensko na rokovaniach v Bruseli podľa jeho slov usmerňuje debatu k tomu, ako nastaviť celý proces prechodu a postupného odpájania sa od ruskej ropy, čo umožní slovenskej rafinérii zmeniť technologické nastavenia a prejsť na iný typ ropy, než je tá ruská.

Korčok pripomenul, že Slovensko žiadalo dovedna trojročný odklad a je ochotné o tejto otázke diskutovať, keď bude poznať všetky parametre tohto prechodu vrátane financovania retechnologizácie slovenskej rafinérie.

"Vyžaduje si to veľké náklady. Ak budeme poznať tieto parametre tak sa môžeme o tom ďalej rozprávať, ale východisko je dobré," odkázal Korčok.

Šéf slovenskej diplomacie zároveň zástupcov médií uistil o tom, že Slovensko bude podporovať žiadosť Ukrajiny o udelenie štatútu kandidátskej krajiny. V tomto podľa neho SR nevidí žiadne politické prekážky a ubezpečil, že v prípade Ukrajiny nedôjde k žiadnym "skratkám" na ceste k členstvu v Únii, lebo Kyjev bude musieť splniť všetky potrebné kritériá na vstup.

V tejto "ťažkej chvíli" však podľa neho Ukrajina potrebuje jasný signál o podpore zo strany EÚ. Zároveň dodal, že slovenská podpora pre ambície Ukrajiny neznamená, že Slovensko nebude rovnakou mierou ako doteraz podporovať aj integračné úsilie krajín západného Balkánu.

"Slovensko veľmi rýchlo a ústretovo zareaguje na oficiálnu žiadosť Fínska a Švédska stať sa členmi NATO," uviedol Korčok na otázky novinárov, ako vníma snahy uvedených dvoch krajín zbaviť sa svojej tradičnej neutrality. Spresnil, že len čo sa ich žiadosť stane oficiálnou a Severoatlantická rada - politický orgán NATO -prijme rozhodnutie v tejto otázke, v mene svojho rezortu odporučí vláde Slovenskej republiky, aby okamžite začala s potrebným ratifikačným procesom.