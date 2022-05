Zelenský na plné ústa povedal, čo si myslí o Macronovi: Odsúdeniahodné!

Francúzsky prezident Emmanuel Macron ako sprostredkovateľ v rokovaniach o ukončení ruskej invázie na Ukrajine zlyhal.

V rozhovore s talianskym televíznym kanálom RAI 1 to podľa ukrajinského webu Jevropejska pravda povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajinský líder tiež kritizoval, že Macron sa v snahe nájsť spôsob, ako by si ruský prezident Vladimir Putin mohol zachovať pri vycúvaní z konfliktu dôstojnosť, pokúsil Ukrajinu prinútiť k ústupkom ohľadom jej územnej celistvosti. "Chcel dosiahnuť určité výsledky ako prostredník. Nenašiel ich z našej strany, ale iba zo strany Ruska," uviedol Zelenskyj.

Ukrajinský líder tiež podľa ukrajinských médií ako zbytočnú odsúdil Macronovu snahu pomôcť Putinovi v tom, aby si za cenu ústupkov zo strany Ukrajiny "zachoval tvár". "Nie sme pripravení niekomu niečo zachovávať a prichádzať kvôli tomu o územie. Je to strata času," vyhlásil Zelenskyj. Ukrajinský prezident doplnil, že v priebehu rokov sa mnohí európski lídri snažili nájsť cestu k Putinovi a Rusku. Tieto pokusy Zelenskyj prirovnal k snahe európskych politikov z čias druhej svetovej vojny, ktorí chceli vyhovieť vodcovi nacistického Nemecka Adolfovi Hitlerovi a dovolili mu "premýšľať o novom prerozdelení sveta".

Ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba predtým v rozhovore zverejnenom denníkom Financial Times povedal, že Ukrajina počas vojny s Ruskom zvýšila svoje ambície. Zatiaľ čo predtým by za víťazstvo pokladalo zatlačenie ruských vojsk späť do pozícií pred útokom z 24. februára, teraz, ak zvíťazí v bitke o Donbas na východe krajiny, bude dosť silná, aby si kládla za cieľ oslobodenie celého svojho územia.

Rusko si od roku 2014 nárokuje ukrajinský polostrov Krym, Kyjev ale jeho pripojenie k Rusku neuznáva. Ďalším jadrom sporov je od roku 2014 aj oblasť Donbasu, kde proruskí separatisti vyhlásili dve odtrženecké republiky. Rusko onedlho pred začatím februárovej invázie uznalo ich nezávislosť.