ONLINE Vojna na Ukrajine: Smrtiace ostreľovanie dediny v Rusku, gubernátor hovorí o vážnych obvineniach

Situáciu v súvislosti s vojnou na Ukrajine s vami sledujeme ONLINE aj dnes.

07:05 Senát českého parlamentu prijal v stredu rezolúciu, v ktorej uznáva zločiny spáchané ruskými silami na Ukrajine za genocídu. Informuje o tom portál Novinky.cz. V rezolúcii sa uvádza, že horná komora parlamentu „odsudzuje etnicky motivované zločiny proti ľudskosti, ako sú hromadné popravy, prejavy neúcty k mŕtvym, mučenie, znásilňovanie, fyzické aj duševné násilie alebo násilné deportácie detí, ktorých sa Rusko dopúšťa systematicky a vo veľkom, ako prejavy genocídy proti ukrajinskému ľudu”. Dokument sa tiež vyslovil za ďalšie poskytovanie zbraní Ukrajine a podporil aj udelenie statusu kandidátskej krajiny do Európskej únie.

06:44 Ukrajina navrhla výmenu vážne zranených obrancov oceliarne Azovstaľ v meste Mariupoľ s ruskými vojnovými zajatcami. Na komunikačnej platforme Telegram to oznámila ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková s tým, že dohodu v tejto veci ešte nedosiahli a pokračujú v rokovaniach. Vláda podľa jej slov pracuje na rôznych možnostiach záchrany bojovníkov, ktorí uviazli v oceliarni, ale „žiadna z nich nie je dokonalá“. Vojaci v Azovstale trvajú na tom, že sa nikdy nevzdajú ruským silám, ktoré ich obklopujú. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

06:16 Rusko je priamym ohrozením pre usporiadanie sveta, uviedla dnes predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová po rokovaní s japonským premiérom Fumiom Kišidou o dopadoch vojny na Ukrajine. EÚ chce v budúcnosti hrať aktívnejšiu úlohu v Indopacifike, oznámila tiež von der Leyenová, ktorá sa v Tokiu zúčastňuje na 28. summite EÚ - Japonsko, píšu zahraničné agentúry.

06:01 Keď na Ukrajinu dopadli prvé ruské bomby, pracovala Myroslava Marčenková ako gynekologička na súkromnej klinike v Kyjeve. Jedna z jej pacientok mala na druhý deň podstúpiť interrupciu, pretože testy ukázali, že pri plode existuje vysoká pravdepodobnosť Downovho syndrómu. Namiesto toho však lekárka, ako aj jej pacientka, utiekli do bezpečia do Poľska. Tam sú ale potraty kvôli vývojovým chybám plodu, alebo "z eugenických dôvodov" - ako to nazýva poľský ústavný súd - zakázané. Napísal o tom britský denník The Guardian

06:00 Gubernátor Belgorodskej oblasti Viačeslav Gladkov v stredu povedal, že v dôsledku ukrajinského ostreľovania ruskej dediny Solochi v tejto pohraničnej oblasti prišiel o život jeden civilista a šiesti ďalší utrpeli zranenia. Informovala o tom agentúra AP. Gladkov v príspevku zverejnenom na platforme Telegram tiež uviedol, že v dedine bol v dôsledku ostreľovania čiastočne zničený jeden z domov. Dodal, že tamojších obyvateľov evakuujú do bezpečia. Situáciu v Belgorodskej oblasti pritom označil za vôbec "najťažšiu" od vtedy, ako ruský prezident Vladimir Putin vyslal 24. februára ruské vojská na Ukrajinu.