Smutné priznanie vojakov: Záchrana bojovníkov z Azovstaľu by si vyžiadala veľa obetí

Ukrajinské vojenské vedenie v stredu utlmilo nádeje na spustenie ofenzívy s cieľom zachrániť bojovníkov, ktorí sa skrývajú v obliehanom komplexe oceliarní Azovstaľ v meste Mariupol.

Uviedla to agentúra DPA, ktorá sa odvolala na vyhlásenie zástupcu náčelníka generálneho štábu ukrajinských ozbrojených síl. "Takáto operácia by si vyžadovala značný počet vojakov, pretože ukrajinské sily sú 150 až 200 kilometrov od Mariupola," uviedol Olexij Hromov. Podľa neho už ruské jednotky opevnili svoje pozície a takáto operácia by si vyžiadala mnoho obetí.

Prístavné mesto Mariupol na juhovýchode Ukrajiny už viac ako dva mesiace obliehajú ruskí vojaci. V tamojších oceliarňach Azovstaľ sa skrývajú poslední ukrajinskí bojovníci vrátane členov námornej pechoty a jednotiek nacionalistického pluku Azov. Obrancovia z Azovstaľu vyzývajú Kyjev a medzinárodné spoločenstvo, aby na ich záchranu použili diplomatické alebo vojenské prostriedky, pripomenula DPA. Za uplynulé týždne bolo cez humanitárne koridory zachránených približne 500 civilistov, ktorí sa spolu s bojovníkmi skrývali v oceliarňach. Rusko odmieta voľný odchod vojakov. Podľa Moskvy by mali zložiť zbrane a ísť do zajatia.

Podľa podpredsedníčky ukrajinskej vlády Iryny Vereščukovovej je v komplexe stále okolo 1000 ozbrojených mužov, z ktorých polovica je však zranená. Podľa Ruska sa má v oceliarňach skrývať 2500 ukrajinských bojovníkov ale aj zahraničných žoldnierov.