Česi idú bojovať na Ukrajinu: Schválil im to prezident Miloš Zeman

Prezident Miloš Zeman schválil 103 českým občanom vstup do ukrajinských ozbrojených síl.

Na twitteri to dnes uviedol jeho hovorca Jiří Ovčáček. Dodal, že rozhodnutie musí spolupodpísať predseda vlády Petr Fiala (ODS). Fiala sa na začiatku marca so Zemanom dohodol, že ľuďom, ktorí odídu bojovať za Ukrajinu, môžu garantovať beztrestnosť abolíciou. Uviedol vtedy, že nemožno dať kolektívnu možnosť odísť do vojny za hranicami, a že vzhľadom na počet žiadostí nie je možné záujemcom ani poskytnúť individuálne schválenie. Na Pražský hrad sa v tom čase obrátilo asi 300 záujemcov o výnimku pre zapojenie sa do cudzej armády.